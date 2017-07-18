SOCAR открыл 38 по счету АЗС в Румынии

Бухарест. 18 июля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Petroleum SA открыла очередную автозаправочную станцию в Румынии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, это 38 по счету АЗС под брендом SOCAR в этой стране.

На станции продается бензин, дизельное топливо и LPG (сжиженный нефтяной газ). Здесь установлены три счетчика, способные одновременно обслужить 4 малых транспортных средства и 2 крупнотоннажные грузовые машины, а также зарядные станции для электромобилей.

В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагаются местная и азербайджанская продукция, бесплатный интернет. Здесь создано 14 рабочих мест.

Напомним, что это вторая по счету АЗС в регионе Тимиш. В общей сложности, сеть АЗС SOCAR охватывает 18 районов Румынии.