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    SOCAR открыл 38 по счету АЗС в Румынии

    Здесь установлены зарядные станции для электромобилей

    Бухарест. 18 июля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Petroleum SA открыла очередную автозаправочную станцию в Румынии. 

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, это 38 по счету АЗС под брендом SOCAR в этой стране.

    На станции продается бензин, дизельное топливо и LPG (сжиженный нефтяной газ). Здесь установлены три счетчика, способные одновременно обслужить 4 малых транспортных средства и 2 крупнотоннажные грузовые машины, а также зарядные станции для электромобилей.

    В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагаются местная и азербайджанская продукция, бесплатный интернет. Здесь создано 14 рабочих мест.

    Напомним, что это вторая по счету АЗС в регионе Тимиш. В общей сложности, сеть АЗС SOCAR охватывает 18 районов Румынии. 

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