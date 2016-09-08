SOCAR откроет в Румынии 35-ю автозаправочную станцию

Бухарест. 8 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) по случаю 22-й годовщины подписания "Контракта века" и накануне Дня нефтяника сдаст в эксплуатацию 35-ю автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии.

Об этом сообщил восточноевропейскому бюро Report генеральный директор SOCAR Petroleum SA Хамза Керимов.

Х.Керимов заявил, что тем самым, количество АЗС, действующих в Бухаресте под брендом SOCAR, достигнет трех. “SOCAR успешно реализует инвестиционную программу в Румынии. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что SOCAR занял прочную нишу на энергорынке Румынии. Новая АЗС расположена на кольцевой дороге Бухареста. Особенность в том, что отсюда проходят магистральные дороги в Болгарию, Молдову, Венгрию и Украину”, - отметил он.

На новой станции установлены три счетчика, способные одновременно обслужить 6 автомобилей.

Отметим, что впервые в Румынии на АЗС SOCAR осуществляется зарядка электромобилей. Здесь также будет установлено специальное оборудование для осуществления ряда платежей, а также АТМ. В кафе Nar клиентам будут предложены азербайджанские блюда, а также круглосуточный бесплатный интернет.

Напомним, что SOCAR имеет автозаправочные станции уже в 16 регионах Румынии.