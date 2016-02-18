​SOCAR откроет новые постоянные рабочие места

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Согласно годовым прогнозам, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) создаст 1 000 постоянных рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом сказал в ходе встречи с НПО глава департамента человеческих ресурсов компании Асиф Бекирли.

А.Бекирли заявил, что SOCAR представил в министерство труда и соцзащиты населения 6 509 вакантных рабочих мест. Из них 5 196 - в Производственном объединении "Азеригаз", 1 000 - Управление экспорта газа, 313 - Транспортном управлении.

Глава департамента отметил, что в ходе приема на работу, помимо граждан со стороны, будут рассмотрены кандидатуры граждан, поступивших в базу кадровых резервов SOCAR по соответствующим должностям.