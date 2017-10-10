 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR откроет 39-ю автозаправочную станцию в Румынии

    АЗС будет сдана в эксплуатацию в одном из туристических центров Румынии - городе Брашов© Foto: Report.az

    Бухарест. 10 октября. REPORT.AZ/ SOCAR откроет 39-ю автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии в ближайшие дни. Об этом сообщили восточноевропейскому бюро Report в компании SOCAR Petroleum SA.

    Это вторая по счету автозаправочная станция под брендом SOCAR, которая будет сдана в эксплуатацию в одном из туристических центров Румынии - городе Брашов. На новой станции установлены три счетчика, способные одновременно заправить бензином и дизелем 4 малых транспортных средства и 2 крупнотоннажные грузовые машины. В кафе Nar клиентам предлагается традиционная азербайджанская продукция, круглосуточный бесплатный интернет.

    Автозаправочные станции под брендом SOCAR открыты в 18 регионах Румынии.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi