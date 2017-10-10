SOCAR откроет 39-ю автозаправочную станцию в Румынии

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Бухарест. 10 октября. REPORT.AZ/ SOCAR откроет 39-ю автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии в ближайшие дни. Об этом сообщили восточноевропейскому бюро Report в компании SOCAR Petroleum SA.

Это вторая по счету автозаправочная станция под брендом SOCAR, которая будет сдана в эксплуатацию в одном из туристических центров Румынии - городе Брашов. На новой станции установлены три счетчика, способные одновременно заправить бензином и дизелем 4 малых транспортных средства и 2 крупнотоннажные грузовые машины. В кафе Nar клиентам предлагается традиционная азербайджанская продукция, круглосуточный бесплатный интернет.

Автозаправочные станции под брендом SOCAR открыты в 18 регионах Румынии.