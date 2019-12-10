Глава SOCAR: Мы полностью открыты для реализации моделей долгосрочного сотрудничества

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SOCAR стремиться добиться цифровизации в процессах управления и принятия решений во всех звеньях стоимостной цепочки, включая бурение скважин, управление операциями и проектами, ОТЗОС (Охрана труда, здоровья и окружающей среды - ред.), транспортировка и переработка, работая над выполнением задач дорожной карты с привлечением различных технологических партнеров.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии Energy Forward, организованном Baker Hughes в Баку.

"Радует, что Baker Hughes, одна из технологических компаний с большим опытом в этой области, решила провести это мероприятие в Баку, имеющем древнюю историю развития нефтегазовой отрасли.

В Азербайджане промышленным способом добыто более 2 млрд тонн нефти и около 900 млрд кубометров природного газа. Сегодня мы эксплуатируем такие стареющие месторождения, как "Бибиэйбат", "Балаханы" и "Сураханы", история которых насчитывает сотни лет. Несмотря на высокое содержание воды, они все еще имеют плодородные слои, характеризуются агрессивной коррозионной и эрозионной средой.

Сюда же можно отнести нетрадиционные месторождения с тяжелой нефтью, прибрежные мелководные месторождения, такие как "Бахар", "Западный Абшерон", гигантские "Нефтяные камни", месторождения "Сангачал-Дуванны-Хара Зира", мелководная часть "Гюнешли", "Булла", "Шахдениз", "Умид" и "Абшерон".

В настоящее время ведутся и планируются активные разведочные работы. В будущем нас ждут новые возможности", - сказал он.

Р.Абдуллаев напомнил, что в начале года SOCAR на месторождении "Умид" пробурена газоконденсатная скважина "Умид-16" глубиной 6 811 метров с рекордной производительностью, а совместно с компанией Total на месторождении "Абшерон" с помощью полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" на глубину 7 411 метров пробурена самая глубокая подводная разведочная скважина.

Президент SOCAR также отметил, что Трест комплексных буровых работ совместно с Baker Hughes на разведочной скважине Bulla-91 успешно применяет технологию бурения с контролем давления на дне скважины: "Это наши совместные достижения благодаря использованию новейших технологических инноваций".

"Эти достижения стали возможными благодаря использованию новых технологий, но в то же время в этом сыграли важную роль новые формы сотрудничества. Здесь я могу указать модели сотрудничества с крупнейшими международными нефтяными компаниями, подрядчиками, компаниями по оказанию услуг и снабжению, исследовательскими институтами и учебными заведениями.

Мы полностью открыты для внедрения моделей долгосрочного сотрудничества. Мы знаем, что добывать каждый следующий баррель всегда тяжелее, чем предыдущий. Поэтому нам нужно применять более эффективные и инновационные методы. Только так мы сможем извлечь большую выгоду из подземных ресурсов", - добавил президент компании.