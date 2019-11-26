​SOCAR открыл еще одну АЗС

Новая АЗС под брендом SOCAR вчера была введена в эксплуатацию на участке магистрали Евлах-Загатала, проходящем через шекинское село Чайгарагоюнлу.

Об этом сообщили Report в SOCAR Petroleum.

В мероприятии приняли участие генеральный директор SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов, сотрудники компании и другие лица.

Т.Сеидов заявил, что SOCAR Petroleum ставит целью создавать новые рабочие места в регионах страны. Помимо этого, компания нацелена обеспечивать потребителей топливом, отвечающим всем требованиям стандарта.

На станции установлены три топливораспределительные колонки для продажи бензина марок Premium, Ai-92 и дизтоплива. Созданы условия для одновременного обслуживания 4 малых автотранспортных средств и 2 крупнотоннажных грузовиков.

SOCAR Petroleum занимается установкой и эксплуатацией АЗС под брендом SOCAR с 2008 года. Компания реализует топливо марок Super, Premium, Ai-92, дизтопливо, CNG и LPG по территории всей республики. На четырех из 30 АЗС клиентам предлагается выгодный по цене сжиженный природный газ.

Кроме того, бесперебойная продажа газа осуществляется на заправке CNG на дороге Зыг-Говсан.