SOCAR открыл 60-ую АЗС в Украине

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) открыла в Киеве новую автозаправочную станцию.

Как передает Report, об этом сообщили в торговом доме "SOCAR Украина".

По информации, новая АЗС расположена по адресу: Столичное шоссе, 100. Особенностью новой заправки стал обновленный дизайн, выполненный в ультрасовременном индустриальном стиле.

Было отмечено, что новая станция оснащена стильными полноцветными светодиодными экранами высокого разрешения. Благодаря LED-панелям на колонах автолюбители смогут узнать актуальный прогноз погоды на ближайшие три дня, курсы валют и другую полезную информацию.

"Площадь торгового зала и магазина нового объекта составляет более 137 кв.м. Станция оснащена тремя двусторонними ТРК на 5 заправочных пистолетов c каждой стороны для реализации светлых нефтепродуктов, а также колонкой для реализации LPG на 4 пистолета. Клиенты сети могут заправиться А-92, А-95, а также всеми видами фирменного топлива Nano - А 98, А 95, Diesel Nano и Diesel Nano Extro.

По традиции гости SOCAR смогут бесплатно воспользоваться дополнительными сервисами: подкачка шин, автоматическая чистка обуви, подзарядка мобильных телефонов, Wi-Fi. Банкомат и обменник валюты помогут тем, кто не успел позаботиться об этом заранее. Для мам с малышами предусмотрены пеленальный столик и стульчик для кормления, для посетителей с ОВЗ – специальная санитарная зона. На любой заправке SOCAR, помимо традиционного набора сопутствующих товаров, широко представлены эксклюзивные торговые марки премиального-сегмента, эко-продукция" - отмечается в информации.

Новый автозаправочный комплекс стал 60-м в сети АЗС SOCAR и 13-м в Киевском регионе.

Отметим, что SOCAR Energy Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана. Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В настоящий момент сеть АЗС премиум-класса насчитывает 60 автозаправочных станций и два нефтеналивных бункеровщика в 11 областях Украины. К другим видам деятельности холдинга SOCAR относятся продажа всех видов топлива крупным и мелким оптом, его хранение и транспортировка, импорт природного газа, авиационного топлива.