SOCAR осуществила первые поставки топлива из Азербайджана в Украину через Болгарию

В Украину осуществлены первые поставки топлива SOCAR из Азербайджана через Болгарию, были также поставки из Италии.

В Украину осуществлены первые поставки топлива SOCAR из Азербайджана через Болгарию, были также поставки из Италии.

Как передает Report, об этом в интервью украинскому изданию сообщил директор розничного направления бизнеса SOCAR Energy Ukraine, дочерней компании Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, Игорь Орлов.

"Многие думают, что SOCAR доставляет топливо из Азербайджана, но это не так — слишком дорогая доставка получалась. У нас был поставщик — Orlen — с которым мы сотрудничаем с первого дня работы компании SOCAR в Украине. Отсутствие необходимых объемов топлива в Европе заставило нас искать альтернативу", - сказал И.Орлов.

Касаясь предпринятых мер из-за топливного кризиса, он констатировал, что в первую очередь Европа не была готова к таким объемам поставок топлива.

"С началом вторжения Беларусь (откуда большая часть топлива поставлялась в Украину) закрыта, каких-то других каналов нет, плюс заблокированное море. Все потянулись в Европу, а топлива там оказалось гораздо меньше, чем нужно воюющей стране. Жаркое лето стопорило логистику, поскольку высокая температура воздуха (свыше +35 градусов) не позволяет транспортировать и разгружать цистерны с топливом. Все это вызывало задержки с появлением топлива на АЗК", - пояснил И. Орлов.

По его мнению, самое сложное — когда весь рынок столкнулся с дефицитом и перестройкой логистики: "Мы не ожидали, что не будут работать порты. Это вызвало определенные сложности.

У нас была такая система: должно было быть топливо по нашим договорным обязательствам — которое у нас на тот момент уже купили компании для обеспечения своей работы. Это и ритейл, и логистика, и другие крупные клиенты. Также у нас должно было быть в наличии топливо для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медиков. И, конечно, мы оставляли объем для физлиц, которым пришлось покидать города. Сейчас можем сказать, что мы достаточно хорошо подготовились, и правильным планированием, правильными лимитами, которые мы готовили ежедневно по каждому отдельному АЗК, мы сумели и выполнить свои обязательства, и помочь государству, и заправить гостей, которым срочно нужно было топливо".

И. Орлов добавил, что после первых обстрелов нефтебаз была поставлена задача максимально развезти топливо по АЗК, по резервуарам, которые есть на заправках: "Постоянно возить топливо или хранить в бензовозе — это небезопасно, потому максимально "заправили" свои АЗК.

В этот момент уже пошел активный спрос на топливо. Кроме розницы, мы должны были выполнить обязательства перед нашими корпоративными клиентами, которые имеют у нас большие контракты. Мы бензовозами доставляли бензин и дизель на хранение в их резервуары.

В плане поставок топлива нам было немного проще, поскольку в отличие от многих игроков рынка, все наши партнеры были международными. Мы не брали ничего из Кременчуга (Кременчугский НПЗ — до войны единственный крупный производитель топлива в Украине, не функционирует из-за разрушений вследствие ракетных ударов). Из Беларуси мы импортировали лишь А-92, но этот вид топлива занимает маленькую часть в структуре наших продаж.

Не секрет, что большинство поставок топлива идет морем. В этом плане мы недооценили, что порт может не работать. Впрочем, благодаря команде нам удалось быстро перенастроить логистику. Да, было непривычно, приходилось собственными и арендованными автовозами и вагонами завозить топливо, но нас спасло то, что на момент вторжения у нас было много топлива на нефтебазах.

Где-то до конца марта мы продавали "остатки". И это при том, что поток людей, который ехал в 5 утра 24 февраля, был настолько огромным, что продажи в этот день сравнялись с недельными объемами до вторжения. И это с учетом ограничений по объемам заправки в один бак, количества заправочных пистолетов и естественных моментов типа очередей и прочего".

Напомним, что представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нефть» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Рассвет» в Одесской области. А в 2010-2011 годах взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область).

В августе 2012 года SOCAR получила разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина". Сеть оперирует 57 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками, «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе. С конца 2016 года компания занимается в Украине торговлей природным газом.

В настоящее время SOCAR Energy Ukraine владеет 57 заправками в Украине.