SOCAR осуществил первую контейнерную транспортировку по коридору Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) совместно с дочерней компанией ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО "ADY Container" совершили первую тестовую закупку и транспортировку карбамида с Марыйского завода (Туркменистан) в Турцию.

Как сообщает Report, транспортировка была осуществлена путем перегрузки груза из вагонов в контейнеры в международном морском порту Алят (Азербайджан). Далее загруженные контейнеры были отправлены по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс по трем различным направлениям в Турцию, и успешно доставлены конечным покупателям.

Осуществление данной контейнерной перевозки еще раз продемонстрировало логистические возможности стран-участниц проекта, вовлечение в проект стран среднеазиатского региона, в том числе Туркменистана, а также преимущество использования контейнерных перевозок.

В дальнейшем планируется также совершать транспортировку карбамида "SOCAR Carbamide" с целью экономии транспортных расходов и доставки азербайджанского карбамида методом "от двери до двери" клиентам по всему миру.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.