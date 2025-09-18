SOCAR организовал программы стажировки для сотрудников "Узбекнефтегаза"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) организовала программу стажировки для сотрудников компании "Узбекнефтегаз".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

"В рамках сотрудничества SOCAR и Узбекнефтегаз реализуются программы обмена опытом, охватывающие различные области нефтегазовой промышленности. В рамках проекта 8-12 сентября была реализована программа стажировки в области "Управление человеческими ресурсами" для сотрудников компании Узбекнефтегаз", - говорится в информации.

На встрече участников программы с вице-президентом SOCAR Зибой Мустафаевой обсуждалась важность обмена опытом, возможности партнерства и перспективы сотрудничества.

Участники также посетили Бакинскую высшую школу нефти SOCAR и Управление обучения, образования и сертификации.