SOCAR опубликовал данные по бурению, добыче и экспорту за третий квартал года

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) удалось стабилизировать добычу нефти и значительно увеличить добычу природного газа за счет увеличения объема буровых работ в третьем квартале этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление компании.

По информации, добыча SOCAR за квартал составила 1,9 млн тонн нефти и 1,67 млрд кубометров природного газа, что соответственно на 1,5% и 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за девять месяцев 2018 года по республике добыто 29 млн тонн нефти и 22 млрд кубометров газа. Добыча нефти в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,8%, газа - на 4,5%.

За квартал SOCAR произвела буровые работы протяженностью свыше 42 тыс. м, что на 43% больше, чем в прошлом году. Наряду с увеличением объема буровых работ в целях стабилизации добычи по SOCAR также восстанавливается добыча на старых скважинах.

В первые 9 месяцев этого года в Азербайджан импортировано 1,59 млрд кубометров газа, экспортировано - 6,48 млрд кубометров. В годовом сравнении импорт увеличился на 22,6%, экспорт – на 5,8%. В первые 9 месяцев года SOCAR экспортировал 871,8 млн кубометров газа, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что SOCAR направляет все добываемые за счет собственных возможностей объемы газа на внутренний рынок. Закупаемый у третьих сторон газ в основном направляется на экспорт и приносит дополнительные доходы Азербайджану. В настоящее время в газохранилищах SOCAR в Азербайджане запасено более 3 млрд кубометров газа для зимнего сезона.

В третьем квартале SOCAR экспортировал 6 млн тонн сырой нефти, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период компанией продано за рубеж 465,8 тыс. тонн продуктов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, что на 43% превышает соответствующий показатель прошлого года.