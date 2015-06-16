​SOCAR оказывает помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Грузии

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Energy Georgia активно участвует в мероприятиях по устранению последствий наводнения, произошедшего 13-14 июня в Тбилиси.

Об этом Report заявили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, SOCAR Energy Georgia выделила пострадавшим в результате наводнения жителям столицы первоначальную сумму в размере 50 тысяч лари. Кроме того, служба мэрии Тбилиси, занимающаяся социальными проблемами населения, обеспечена топливом на общую сумму в размере 10 тысяч лари. Руководство компании рассматривает другие варианты оказания помощи.