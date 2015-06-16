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    ​SOCAR оказывает помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Грузии

    Руководство компании рассматривает другие варианты оказания помощи

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Energy Georgia активно участвует в мероприятиях по устранению последствий наводнения, произошедшего 13-14 июня в Тбилиси. 

    Об этом Report заявили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    По информации, SOCAR Energy Georgia выделила пострадавшим в результате наводнения жителям столицы первоначальную сумму в размере 50 тысяч лари. Кроме того, служба мэрии Тбилиси, занимающаяся социальными проблемами населения, обеспечена топливом на общую сумму в размере 10 тысяч лари. Руководство компании рассматривает другие варианты оказания помощи. 

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