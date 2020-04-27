​SOCAR оказывает продпомощь социально необеспеченным семьям в Грузии

SOCAR Energy Georgia – "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии запустила кампанию по оказанию продовольственной помощи в соседней стране.

Как сообщает грузинское бюро Report, первая часть помощи была доставлена в регион Шида Картли.

Генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов передал коробки с продовольствием губернатору региона Гиорги Ходжеванишвили.

В компании отметили, что чрезвычайное положение в стране нанесло особенно тяжелый удар социально необеспеченным семьям и людям, лишенным ежедневных доходов. Необходимые продукты будут розданы именно этой категории граждан.

Кампания охватит в общей сложности 1 000 семей. Помощь будет оказана и региону Имерети, а также Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы. Общая стоимость продуктов питания составляет 100 тысяч лари.

Эта не первая акция поддержки, осуществляемая SOCAR Energy Georgia в Грузии. Так, компания пожертвовала 200 тысяч лари фонду StopCov, созданному с целью поддержки борьбы с коронавирусом.

Кроме того, компания заботится о здоровье своих сотрудников. Большинство из них перешли на дистанционный режим работы, на объектах компании соблюдаются все стандарты безопасности, рекомендованные правительством Грузии, Центром по контролю за заболеваниями и общественным здравоохранением.