SOCAR огласила планы по укреплению позиций среди ведущих энергетических компаний

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена укрепить свои позиции в числе ведущих компаний энергетического сектора, делая ставку на инновации и цифровую трансформацию.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент компании Кянан Наджафов на Пятом инновационном саммите INMerge, организованном PASHA Holding.

По его словам, инновации становятся для SOCAR ключевым инструментом, который помогает компании не только повышать операционную и экономическую эффективность, но и двигаться в направлении экологической устойчивости.

"Как национальная энергетическая компания, мы ставим перед собой стратегическую цель - войти в число лидеров отрасли и создавать максимальную ценность для наших стейкхолдеров. Инновации - это инструмент, позволяющий нам быть более эффективными как в операционной, так и в экономической плоскости, а также становиться более экологичными", - отметил он.

Вице-президент Госнефтекомпании подчеркнул, что SOCAR реализует два ключевых направления в этой области и первое связано с цифровой трансформацией.

"SOCAR - это не одно предприятие, а сотни. В разных бизнес-подразделениях мы внедряем все: от искусственного интеллекта до роботизации и методов анализа больших данных. Перечислить все невозможно, но эти технологии повышают как операционную, так и экологическую эффективность. Есть ли пространство для роста? Да, безусловно. Масштаб огромен. Начали ли мы этот путь и достигли ли прогресса? Да, определенно", - сказал К. Наджафов.

Вторым направлением, по его словам, является дорожная карта инноваций.

"Здесь речь идет не только о технологиях, но и о культурных изменениях: о поиске идей внутри компании и за ее пределами, обсуждении их с университетами, аналитическими центрами, инновационными агентами, кластерами и государственными структурами. Все, что связано с инновациями, находится в центре нашего внимания", - подчеркнул он.