SOCAR обсудила вопросы совместного сотрудничества с нефтегазовыми компаниями Туркменистана

29 ноября Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым и Председателем Государственного концерна «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым.

29 ноября Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым и Председателем Государственного концерна «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым.

Как передает Report, на встрече было подчеркнуто, что отношения взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, в том числе в энергетической сфере, успешно развиваются.

В рамках встречи было выражено удовлетворение эффективным сотрудничеством между ГНКАР и государственными концернами «Туркмангаз» и «Туркменнебит», а также отмечено, что операции между сторонами успешно осуществляются в сферах переработки сырой нефти, торговли, транспорта и других сферах.

На встрече также были обсуждены существующие и перспективные возможности, состоялся обмен мнениями по различным вопросам совместного сотрудничества.