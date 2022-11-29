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SOCAR обсудила вопросы совместного сотрудничества с нефтегазовыми компаниями Туркменистана

SOCAR обсудила вопросы совместного сотрудничества с нефтегазовыми компаниями Туркменистана 29 ноября Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым и Председателем Государственного концерна «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым.
Энергетика
29 ноября 2022 г. 23:38
SOCAR обсудила вопросы совместного сотрудничества с нефтегазовыми компаниями Туркменистана

29 ноября Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым и Председателем Государственного концерна «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым.

Как передает Report, на встрече было подчеркнуто, что отношения взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, в том числе в энергетической сфере, успешно развиваются.

В рамках встречи было выражено удовлетворение эффективным сотрудничеством между ГНКАР и государственными концернами «Туркмангаз» и «Туркменнебит», а также отмечено, что операции между сторонами успешно осуществляются в сферах переработки сырой нефти, торговли, транспорта и других сферах.

На встрече также были обсуждены существующие и перспективные возможности, состоялся обмен мнениями по различным вопросам совместного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Türkmənistanın neft-qaz şirkətləri ilə birgə əməkdaşlığı müzakirə edib

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