SOCAR обсудил с ADNOC полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"
Энергетика
- 20 января, 2026
- 18:01
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) Объединенных Арабских Эмиратов полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения "Абшерон".
Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в социальной сети "X".
"Во время встречи с главным исполнительным директором по upstream компании ADNOC Мусаббехом Аль Кааби мы уделили внимание развитию стратегического сотрудничества в энергетическом секторе, рассмотрели текущие операции и полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также оценили прогресс, достигнутый в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве", - отметил он.
Последние новости
18:18
Fitch: Азербайджан нацелен снизить ненефтяной дефицит до 13% ВВП к 2029 годуФинансы
18:13
Бессент: Гренландия нужна США для предотвращения конфликтаДругие страны
18:09
Фото
Видео
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
18:02
SOCAR и "Нафтогаз Украины" обсудили новые возможности сотрудничестваЭнергетика
18:01
SOCAR обсудил с ADNOC полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"Энергетика
17:48
Писториус: В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность ВСДругие страны
17:47
Fitch: Темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержаннымиФинансы
17:42
Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.Это интересно
17:42