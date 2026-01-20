Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    SOCAR обсудил с ADNOC полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 18:01
    SOCAR обсудил с ADNOC полномасштабную разработку месторождения Абшерон

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) Объединенных Арабских Эмиратов полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения "Абшерон".

    Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в социальной сети "X".

    "Во время встречи с главным исполнительным директором по upstream компании ADNOC Мусаббехом Аль Кааби мы уделили внимание развитию стратегического сотрудничества в энергетическом секторе, рассмотрели текущие операции и полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также оценили прогресс, достигнутый в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве", - отметил он.

