SOCAR обсудила логистику сырой нефти и нефтепродуктов с компанией из ОАЭ

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания AD Ports Group из ОАЭ обсудили сотрудничество в области логистики сырой нефти и нефтепродуктов, а также совместное участие в инфраструктурных проектах.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания AD Ports Group из ОАЭ обсудили сотрудничество в области логистики сырой нефти и нефтепродуктов, а также совместное участие в инфраструктурных проектах.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Согласно информации, делегация SOCAR во главе с президентом Ровшаном Наджафом встретилась с операционным директором компании AD Ports Group Абдулазизом Зайедом Аль-Шамси.

Стороны отметили важность стратегического партнерства между SOCAR и AD Ports Group, а также рассмотрели возможность расширения сотрудничества.