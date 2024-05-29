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SOCAR обсудила логистику сырой нефти и нефтепродуктов с компанией из ОАЭ

SOCAR обсудила логистику сырой нефти и нефтепродуктов с компанией из ОАЭ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания AD Ports Group из ОАЭ обсудили сотрудничество в области логистики сырой нефти и нефтепродуктов, а также совместное участие в инфраструктурных проектах. 
Энергетика
29 мая 2024 г. 20:52
SOCAR обсудила логистику сырой нефти и нефтепродуктов с компанией из ОАЭ

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания AD Ports Group из ОАЭ обсудили сотрудничество в области логистики сырой нефти и нефтепродуктов, а также совместное участие в инфраструктурных проектах.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Согласно информации, делегация SOCAR во главе с президентом Ровшаном Наджафом встретилась с операционным директором компании AD Ports Group Абдулазизом Зайедом Аль-Шамси.

Стороны отметили важность стратегического партнерства между SOCAR и AD Ports Group, а также рассмотрели возможность расширения сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR BƏƏ şirkəti ilə xam neft, neft məhsullarının logistikasını müzakirə edib

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