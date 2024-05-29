SOCAR обсудила логистику сырой нефти и нефтепродуктов с компанией из ОАЭ

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания AD Ports Group из ОАЭ обсудили сотрудничество в области логистики сырой нефти и нефтепродуктов, а также совместное участие в инфраструктурных проектах.
Об этом Report сообщили в SOCAR.
Согласно информации, делегация SOCAR во главе с президентом Ровшаном Наджафом встретилась с операционным директором компании AD Ports Group Абдулазизом Зайедом Аль-Шамси.
Стороны отметили важность стратегического партнерства между SOCAR и AD Ports Group, а также рассмотрели возможность расширения сотрудничества.