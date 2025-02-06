SOCAR обсудил возможности сотрудничества с компаниями из Татарстана

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компании Татарстана обсудили перспективы сотрудничества.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, вопросы сотрудничества обсуждались на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Олегом Коробченко.
Стороны выразили удовлетворенность успешным взаимодействием между SOCAR и ПАО "Татнефть", подчеркнув значимость совместных проектов.
Кроме того, на встрече была представлена информация о деятельности компаний, входящих в делегацию Татарстана.