SOCAR обсудил возможности сотрудничества с компаниями из Татарстана

12:46

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компании Татарстана обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, вопросы сотрудничества обсуждались на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Олегом Коробченко.

Стороны выразили удовлетворенность успешным взаимодействием между SOCAR и ПАО "Татнефть", подчеркнув значимость совместных проектов.

Кроме того, на встрече была представлена информация о деятельности компаний, входящих в делегацию Татарстана.