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SOCAR обсудил возможности сотрудничества с компаниями из Татарстана

SOCAR обсудил возможности сотрудничества с компаниями из Татарстана 12:46
Энергетика
6 февраля 2025 г. 12:59
SOCAR обсудил возможности сотрудничества с компаниями из Татарстана

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компании Татарстана обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, вопросы сотрудничества обсуждались на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Олегом Коробченко.

Стороны выразили удовлетворенность успешным взаимодействием между SOCAR и ПАО "Татнефть", подчеркнув значимость совместных проектов.

Кроме того, на встрече была представлена информация о деятельности компаний, входящих в делегацию Татарстана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Tatarıstan şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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