SOCAR обсудил торговлю нефтепродуктами с Пакистаном

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено успешное развитие братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Стороны обсудили реализуемые на сегодняшний день совместные проекты в энергетическом секторе, торговлю нефтепродуктами, а также возможности сотрудничества по различным направлениям.

Также стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.