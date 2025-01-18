О нас

SOCAR обсудил торговлю нефтепродуктами с Пакистаном

SOCAR обсудил торговлю нефтепродуктами с Пакистаном Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом.
Энергетика
18 января 2025 г. 12:24
SOCAR обсудил торговлю нефтепродуктами с Пакистаном

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено успешное развитие братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Стороны обсудили реализуемые на сегодняшний день совместные проекты в энергетическом секторе, торговлю нефтепродуктами, а также возможности сотрудничества по различным направлениям.

Также стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Pakistanla neft məhsullarının ticarətini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi