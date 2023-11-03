SOCAR и "Татнефть" подписали дорожную карту по сотрудничеству

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и российская компания "Татнефть" провели обмен мнениями о реализуемых проектах в области энергетики и возможностях организации совместного производства.

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием партнерства, рассмотрены приоритетные направления сотрудничества и возможности взаимодействия в сфере энергетики, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках встречи SOCAR и ПАО "Татнефть" подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ предусматривает сотрудничество в сферах добычи и переработки нефти, продажи нефти и нефтехимической продукции, обмена опытом, развития человеческого капитала и по другим направлениям.

Дорожную карту подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов. Затем состоялся визит делегации в город Шуша.

15:14

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и российская компания "Татнефть" провели обмен мнениями о реализуемых проектах в области энергетики и возможностях организации совместного производства.

Как сообщает Report, об этом министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом на встрече с генеральным директором компании "Татнефть" Наилем Магановым мы обменялись мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества, о реализуемых проектах в области энергетики и возможностях организации совместного производства. Реализация Дорожной карты по сотрудничеству, подписанной между SOCAR и компанией "Татнефть" в рамках встречи, будет способствовать расширению партнерства", - говорится в публикации.