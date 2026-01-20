Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    SOCAR обсудил с BCG новые энергетические тренды

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Boston Consulting Group (BCG) обсудили новые энергетические тренды.

    Как сообщает Report, переговоры состоялись между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и управляющим директором, старшим партнером и региональным председателем подразделений BCG в Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке Матиасом Таубером в рамках Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026).

    "​Мы обсудили значимость программы "Climate and Sustainability Lighthouse", реализуемой в рамках нашего партнерства. Этот проект позволил разработать масштабные "дорожные карты" для сегментов разведки, добычи (upstream), переработки и сбыта (downstream), а также способствовал росту инвестиций в возобновляемые источники энергии", - говорится в публикации главы Госнефтекомпании в соцсети.

    По его словам, в ходе встречи также состоялся обмен мнений о текущей цифровой трансформации и роли стратегических инноваций в условиях стремительно меняющегося экономического и энергетического ландшафта.

