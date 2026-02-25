Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Бизнес
    • 25 февраля, 2026
    • 14:21
    Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) провели переговоры, посвященные ускорению реализации приоритетных проектов и достижению устойчивых и максимально продуктивных результатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, обсуждения состоялись в рамках встречи президента ИБР Мухаммада Аль-Джассира с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым.

    Стороны в очередной раз подтвердили прочность и многоплановость партнерских отношений между Исламским банком развития и Азербайджанской Республикой.

    Мухаммад Аль-Джассир выразил признательность азербайджанской стороне за готовность принять Ежегодное заседание Группы ИБР в 2026 году и особо подчеркнул, что банк твердо намерен продолжать поддержку долгосрочных целей развития и экономического роста страны.

    Напомним, что Азербайджан является членом ИБР с 1992 года, его доля в капитале банка составляет 0,13%.

    Совокупный объем утвержденного финансирования для Азербайджана со стороны Группы ИБР на конец 2024 года составил $1,298 млрд на 81 проект. Из этой суммы основная часть - $1,106 млрд - выделена на проектное финансирование 35 инициатив. Еще $185,8 млн направлены на 20 операций по торговому финансированию, $4,4 млн - на 23 проекта в рамках технической помощи, а $1,6 млн - на три инициативы специальной помощи.

    Отметим, что Группа ИБР проведет в Баку 16-19 июня 2026 года 51-е Ежегодное собрание Совета управляющих и ряд мероприятий.

    Азербайджан и ИБР обсудили ускорение реализации приоритетных проектов

