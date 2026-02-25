Польша намерена увеличить численность армии до полумиллиона человек

Польша в течение нескольких лет собирается увеличить численность армии до 500 тысяч солдат и офицеров.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш на ежегодном совещании с генералами.

"Армия численностью в полмиллиона человек - это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать", - отметил министр.

По его словам, в ближайший год упор будет делаться на создании боеспособного резерва, в том числе посредством возвращения военных кафедр в ряде гражданских вузов, а также через внедрение программы всеобщей военной подготовки.

В настоящее время польская армия насчитывает 218 тысяч солдат и офицеров, что делает ее третьей по численности в НАТО после США и Турции.