Польша намерена увеличить численность армии до полумиллиона человек
- 25 февраля, 2026
- 19:44
Польша в течение нескольких лет собирается увеличить численность армии до 500 тысяч солдат и офицеров.
Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш на ежегодном совещании с генералами.
"Армия численностью в полмиллиона человек - это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать", - отметил министр.
По его словам, в ближайший год упор будет делаться на создании боеспособного резерва, в том числе посредством возвращения военных кафедр в ряде гражданских вузов, а также через внедрение программы всеобщей военной подготовки.
В настоящее время польская армия насчитывает 218 тысяч солдат и офицеров, что делает ее третьей по численности в НАТО после США и Турции.