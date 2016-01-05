​SOCAR: Общие затраты на проект TAP сократились

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Происходящие на мировом рынке процессы не создают препятствий для реализации проекта Трансадриатического трубопровода, призванного обеспечить поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки "Шахдениз". Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что в результате удешевления нефти закупки стали, основного материала для трубопроводов, осуществились по цене ниже первоначальных расчетов: "Падение цен на нефть снизило стоимость услуг на строительство трубопроводов, вследствие чего сократились общие расходы на проект".

Как сообщили в SOCAR, существуют возможности для непосредственной реализации проекта TAP с помощью специальных финансовых средств:

"Однако для снижения финансовой нагрузки проект финансируется, в основном, за счет привлечения кредитов от банков (экспортные кредитные агентства, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и коммерческие банки). Кредиты будут погашаться акционерами TAP за счет доходов, полученных от эксплуатации трубопровода и транспортировки газа. SOCAR - один из акционеров проекта. Подобный формат способствовал сокращению расходов азербайджанской стороны (SGC-SOCAR). Мы ожидаем, что указанное выше положительное воздействие скажется и на других проектах Южного газового коридора", - отметили в SOCAR.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в конце 2019 - начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 545 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820). Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству TAP. Строительство трубопровода планируется начать в этом году.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys- 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.