    SOCAR обнародовал работы на освобожденных территориях в прошлом году

    Энергетика
    • 15 сентября, 2025
    • 13:22
    В 2024 году в городе Ханкенди "Азеригаз" обеспечил подачу природного газа в 819 квартир в 31 здании.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет SOCAR за 2024 год.

    Также в прошлом году "Азеригаз" провел испытания на герметичность 53,5 км внутригородского газопровода. В 18 зданиях в 340 квартирах установлены газовые счетчики. Газовые линии (до счетчика) 15 зданий проверены на герметичность и прочность.

    Сообщается, что в настоящее время продолжаются работы по строительству подземных магистральных газопроводов в поселке Худаферин Джебраильского района. Проложено 25,9 км магистрального газопровода поселка, работы выполнены на 91%.

    В селе Зар Кяльбаджарского района для прокладки магистрального газопровода проложено 11 425 метров подземного полиэтиленового магистрального газопровода, работы выполнены на 100%. Для газификации завода минеральной воды "Истису" в Кяльбаджарском районе проложено 730 метров газовой линии из стальных труб, работы выполнены на 100%.

    В Кяльбаджарском районе для газификации Лечебно-оздоровительного комплекса "Истису" сварено 3 336 метров полиэтиленовых труб, работы выполнены на 97%.

    В прошлом году в селе Гасанриз Агдеринского района для прокладки внутренних распределительных газопроводов проложено 10 972 метра стальных и 5 220 метров полиэтиленовых газопроводов, установлены внутренние газовые линии и газовые счетчики в 90 частных домах, работы выполнены на 100%.

    В селе Баллыджа Ходжалинского района отремонтировано 2,3 км участков газопроводов различного диаметра, проверено на герметичность и прочность 3 км участков газопроводов различного диаметра, ведущих в село, 49 абонентов обеспечены природным газом.

    SOCAR Азеригаз Ханкенди Карабах
