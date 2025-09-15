SOCAR обнародовал работы на освобожденных территориях в прошлом году

В 2024 году в городе Ханкенди "Азеригаз" обеспечил подачу природного газа в 819 квартир в 31 здании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет SOCAR за 2024 год.

Также в прошлом году "Азеригаз" провел испытания на герметичность 53,5 км внутригородского газопровода. В 18 зданиях в 340 квартирах установлены газовые счетчики. Газовые линии (до счетчика) 15 зданий проверены на герметичность и прочность.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются работы по строительству подземных магистральных газопроводов в поселке Худаферин Джебраильского района. Проложено 25,9 км магистрального газопровода поселка, работы выполнены на 91%.

В селе Зар Кяльбаджарского района для прокладки магистрального газопровода проложено 11 425 метров подземного полиэтиленового магистрального газопровода, работы выполнены на 100%. Для газификации завода минеральной воды "Истису" в Кяльбаджарском районе проложено 730 метров газовой линии из стальных труб, работы выполнены на 100%.

В Кяльбаджарском районе для газификации Лечебно-оздоровительного комплекса "Истису" сварено 3 336 метров полиэтиленовых труб, работы выполнены на 97%.

В прошлом году в селе Гасанриз Агдеринского района для прокладки внутренних распределительных газопроводов проложено 10 972 метра стальных и 5 220 метров полиэтиленовых газопроводов, установлены внутренние газовые линии и газовые счетчики в 90 частных домах, работы выполнены на 100%.

В селе Баллыджа Ходжалинского района отремонтировано 2,3 км участков газопроводов различного диаметра, проверено на герметичность и прочность 3 км участков газопроводов различного диаметра, ведущих в село, 49 абонентов обеспечены природным газом.