    SOCAR в 2025 году увеличил добычу газа на 1,4%

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 15:05
    SOCAR в 2025 году увеличил добычу газа на 1,4%

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2025 году выполнила буровые работы в объеме 66 тыс. метров.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на месторождениях, эксплуатируемых компанией самостоятельно или в качестве основного акционера, в 2025 году было добыто 7,1 млн тонн нефти и 7,8 млрд кубометров газа. Добыча природного газа увеличилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В отчетный период объем нефти, экспортированной SOCAR на внешние рынки, составил 16,1 млн тонн, а нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях компании в Азербайджане, 2,2 млн тонн.

    В прошлом году SOCAR переработала более 6,2 млн тонн нефти и более 3 млрд кубометров газа. По сравнению с 2024 годом переработка нефти увеличилась на 7,2%.

    Компания также сообщила, что в 2025 году экспорт природного газа по стране составил 25,2 млрд кубометров, а потребление -13,2 млрд кубометров. В результате увеличения доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии внутреннее потребление природного газа в Азербайджане снизилось на 3,1%.

    SOCAR 2025-ci il üzrə qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb
