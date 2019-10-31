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SOCAR обеспечит Антипинский НПЗ управленческой экспертизой

​SOCAR обеспечит Антипинский НПЗ управленческой экспертизой

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила необходимые процедуры и стала миноритарным акционером группы ООО SOCAR Энергоресурс. 

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, группа SOCAR Энергоресурс объединяет активы Антипинского нефтеперерабатывающего завода и трех месторождений в Оренбургской области с утвержденными извлекаемыми запасами 45 млн тонн нефти.

Основная роль SOCAR в этом проекте сводится к обеспечению Антипинского НПЗ управленческой экспертизой. С учетом структуры договора, участие в акционерном капитале данного НПЗ не создает для SOCAR рисков, связанных с предыдущей задолженностью завода.

Антипинский НПЗ, производительная мощность которого составляет 7,5 млн тонн в год, производит дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин (A80 и A92), кокс, техническую серу, технологическое масло и сжиженный газ. 

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