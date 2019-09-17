SOCAR о перспективах участия в проекте газификации Албании - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR ожидает завершения тендерного процесса и выбора генерального подрядчика для дальнейших шагов в области газификации Албании.

Об этом сказал Report исполнительный директор SOCAR Balkans Мурад Гейдаров.

По его словам, тендерный процесс, который проводят соответствующие структуры Албании, еще не завершен. На следующем этапе SOCAR готова на безвозмездной основе осуществить детальное проектирование.

«В настоящий момент мы ожидаем, когда по итогам тендера будет выбран подрядчик. После этого мы будем снова уточнять с правительством Албании свою роль в области газификации страны. Наше обязательство - оказать им безвозмездную услугу по осуществлению так называемого детального проектирования остается в силе. Правительство Албании заявило о том, что после завершения тендера и выбора генподрядчика, SOCAR будет решать этот вопрос с ним. После выбора генподрядчика мы скоординируем совместные действия. Вполне вероятно, что генподрядчик будет положительно настроен на то, чтобы мы осуществили детальное проектирование. Мы понимаем, что сроки тендера прошли, что наверняка связано с некоторыми сложностями», - сказал М. Гейдаров.

Отметим, что в 2014 году Азербайджан и Албания подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, и был дан старт основному плану по газификации Албании. SOCAR Balkan, дочерняя компания SOCAR, наряду с такими заинтересованными сторонами как Европейский союз, Энергетическое сообщество, правительство Швейцарии, TAP и Enagas, также участвует в плане газификации Албании в основном в качестве консультанта. На основе технико-экономического обоснования по газификации Албании в январе 2017 года была определена необходимость строительства газопровода между городами Фиер и Влора. Он соединит компрессорную станцию вблизи Фиера с газовым заводом Влоры.

Длина трубопровода - около 40 км, годовая пропускная мощность первоначально составит 1 млрд кубометров.