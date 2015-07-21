SOCAR: Никаких проблем с поставками газа в Грузию не наблюдается

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) SOCAR Georgia Gas заявила, что распространенная информация о прекращении Азербайджаном поставок газа в Грузию не соответствует действительности. Как передает Report, в компании сообщили, что связи между двумя странами продолжают развиваться, Азербайджан и Грузия подписали долгосрочное соглашение о поставках газа и с этой позиции никаких проблем с поставками не наблюдается.

В информации отмечается, что SOCAR Georgia заинтересована в укреплении на местном рынке и успешно участвует в региональных и международных проектах.