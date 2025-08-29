SOCAR не рассматривает возможности проведения IPO

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в данный момент не рассматривает возможности проведения IPO.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев в интервью Euronews.

"Однако мы действительно продаем определенные активы. Например, в прошлом году мы продали 5% в проекте Шахдениз компании MVM Energy, одному из глобальных игроков энергетического рынка. Второй пример - газовое месторождение Абшерон, где акционерами были SOCAR и TotalEnergies. В 2023 году Total и SOCAR продали часть долей Национальной нефтяной компании Абу-Даби", - сказал он.

Говоря про возможности покупки активов, вице-президент SOCAR напомнил, что в прошлом году компания смогла приобрести долю в газовом месторождении в ОАЭ.

"В этом году мы завершили сделку и приобрели акции месторождения Тамар в Восточном Средиземноморье, что также является важной частью нашей стратегии международного развития. И, конечно, если появятся новые возможности, которые будут взаимовыгодными, мы, безусловно, рассмотрим дальнейшие приобретения", - резюмировал А. Исаев.