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SOCAR назвал свои доходы в разных странах за прошлый год

SOCAR назвал свои доходы в разных странах за прошлый год В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила доход от своих активов в стране в размере 6,311 млрд манатов.
Энергетика
1 июля 2021 г. 17:14
SOCAR назвал свои доходы в разных странах за прошлый год

В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила доход от своих активов в стране в размере 6,311 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности компании за прошлый год.

Согласно документу, доходы SOCAR за отчетный период составили 30,478 млрд манатов в Швейцарии, 7,618 млрд манатов в Турции, 2,223 млрд манатов в Объединенных Арабских Эмиратах, 1,045 млрд манатов в Грузии и 1,932 млрд манатов в других странах.

За год доходы компании в Азербайджане выросли на 2,7%, в ОАЭ - на 29,1%, в других странах - на 20,7%, в Швейцарии снизились в 2,1 раза, в Турции - на 18,7%, в Грузии - на 10,8%.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın müxtəlif ölkələr üzrə ötənilki gəlirləri açıqlanıb

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