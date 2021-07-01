SOCAR назвал свои доходы в разных странах за прошлый год

В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила доход от своих активов в стране в размере 6,311 млрд манатов.

В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила доход от своих активов в стране в размере 6,311 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности компании за прошлый год.

Согласно документу, доходы SOCAR за отчетный период составили 30,478 млрд манатов в Швейцарии, 7,618 млрд манатов в Турции, 2,223 млрд манатов в Объединенных Арабских Эмиратах, 1,045 млрд манатов в Грузии и 1,932 млрд манатов в других странах.

За год доходы компании в Азербайджане выросли на 2,7%, в ОАЭ - на 29,1%, в других странах - на 20,7%, в Швейцарии снизились в 2,1 раза, в Турции - на 18,7%, в Грузии - на 10,8%.