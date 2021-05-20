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SOCAR назвал объемы поставок авиатоплива в Украину

SOCAR назвал объемы поставок авиатоплива в Украину Ввезенный в страну азербайджанской компанией топливо было поставлено из Литвы
Энергетика
20 мая 2021 г. 10:26
SOCAR назвал объемы поставок авиатоплива в Украину

В апреле этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, импортировала в эту страну 0,3 тыс. тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Согласно информации, ввезенный в страну азербайджанской компанией топливо было поставлено из Литвы. Объемы импорта сократились на 0,6 тыс. тонн или втрое по сравнению с мартом.

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с апрелем 2020 года, возросли на 60%, до 1,3 тыс. тонн. Из Беларуси поставлено в Украину 4,9 тыс. тонн авиатоплива.

Импорт авиатоплива на украинский рынок в апреле увеличился вдвое, до 8 тыс. тонн.

По итогам четырех месяцев текущего года в Украину было импортировано 26,3 тыс. тонн авиатоплива, что на 35% меньше показателя января-апреля прошлого года.

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Версия на английском языке SOCAR unveils volume of aviation fuel supplied to Ukraine last month
Версия на азербайджанском языке Ötən ay SOCAR-ın Ukraynaya tədarük etdiyi aviayanacağın həcmləri açıqlandı

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