SOCAR назвал объемы поставок авиатоплива в Украину

Ввезенный в страну азербайджанской компанией топливо было поставлено из Литвы

В апреле этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, импортировала в эту страну 0,3 тыс. тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Согласно информации, ввезенный в страну азербайджанской компанией топливо было поставлено из Литвы. Объемы импорта сократились на 0,6 тыс. тонн или втрое по сравнению с мартом.

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с апрелем 2020 года, возросли на 60%, до 1,3 тыс. тонн. Из Беларуси поставлено в Украину 4,9 тыс. тонн авиатоплива.

Импорт авиатоплива на украинский рынок в апреле увеличился вдвое, до 8 тыс. тонн.

По итогам четырех месяцев текущего года в Украину было импортировано 26,3 тыс. тонн авиатоплива, что на 35% меньше показателя января-апреля прошлого года.