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В прошлом месяце SOCAR поставил авиатопливо в Украину из двух стран

В прошлом месяце SOCAR поставил авиатопливо в Украину из двух стран В марте этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, импортировала в эту страну 2,2 тыс. тонн авиационного топлива.
Энергетика
12 апреля 2021 г. 15:37
В прошлом месяце SOCAR поставил авиатопливо в Украину из двух стран

В марте этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, импортировала в эту страну 2,2 тыс. тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы “А-95”.

Согласно информации, 0,9 тыс. тонн авиационного топлива, ввезенного в страну азербайджанской компанией, было поставлено из Литвы, а 1,3 тыс. тонн - из Беларуси.

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с мартом 2020 года, уменьшились на 41%, до 4,4 тыс. тонн. Из Беларуси поставки сократились до 1,3 тыс. тонн (-82,7% к февралю 2021 года), которые поставила компания SOCAR Energy Ukraine.

Импорт авиатоплива на украинский рынок в марте 2021 года сократился на 16,5%, до 7,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,7 тыс. тонн).

По итогам трех месяцев текущего года в Украину было импортировано 18,8 тыс. тонн авиатоплива, что на 49% меньше показателя января-марта прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay SOCAR Ukraynaya iki ölkədən aviasiya yanacağı tədarük edib

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