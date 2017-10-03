SOCAR нарастил буровые работы на 20%

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-сентябре этого года произвела буровые работы протяженностью 103 625 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 96 250 м пришлось на эксплуатационные, 7 375 м - разведочные работы.

Объем буровых работ за 9 месяцев года вырос на 19,7%,

В сентябре SOCAR произвел буровые работы протяженностью 9 979 м, из них 9 042 м пришлось на эксплуатационные, 937 м - на разведочные работы.

За отчетный месяц было завершено строительство и передано в эксплуатацию 4, а в течение года – 56 скважин.