SOCAR нарастил бурильные работы на 49%

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-мае этого года произвела бурильные работы протяженностью 63 339 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 57 896 м пришлось на эксплуатационные, 5 443 м - разведывательные работы.

В мае SOCAR произвела бурильные работы протяженностью 13 743 м, из них 12 277 м пришлось на эксплуатационные, 1 466 м - на разведывательные работы.

Объем бурильных работ в первые пять месяцев года вырос на 49%, в мае – на 31% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

За отчетный месяц было завершено строительство и передано в эксплуатацию 7, а в течение года – 30 скважин.