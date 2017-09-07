SOCAR нарастил бурильные работы на 26%

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-августе этого года произвела бурильные работы протяженностью 93 646 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 87 208 м пришлось на эксплуатационные, 6 438 м - разведочные работы.

Объем бурильных работ за отчетный период вырос на 26% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

10 184 м из объема осуществленных за восемь месяцев бурильных работ пришлось на август. Из них 10 130 м пришлось на эксплуатационные, остальное на разведочные работы.

За август 2017 года было завершено строительство и передано в эксплуатацию 6, а в течение года – 52 скважины.