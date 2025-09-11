Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    • 11 сентября, 2025
    • 16:25
    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена делится собственным опытом в сфере повышения энергоэффективности со странами региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор SOCAR Green Эльмир Мусаев на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week.

    Он отметил, что SOCAR Green является относительно новой компанией с портфелем проектов вв сфере возобновляемых источников энергии суммарной мощностью в 1,7 ГВт:

    "Мы сотрудничаем с компаниями из стран Ближнего Востока, Китая и Европы, в том числе с ACWA Power. Наша деятельность охватывает проекты в области солнечной и ветровой энергетики, морской ветроэнергетики, улавливания углерода, водоэффективности, а также инициативы в сфере зеленого водорода, геотермальной энергии и повышения энергоэффективности.

    Напомнив о подписанном накануне с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) соглашении о проекте повышения энергоэффективности, Мусаев подчеркнул, что его реализация сократит или полностью исключит чрезмерное потребление энергии, а также будет способствовать экономии воды, таким образом, исключит использование лишней воды не по назначению.

    Он добавил, что SOCAR планирует реализовать пилотный гибридный проект с ADSEA, который будет включать в себя наземные ветровые электростанции, плавучие или стационарные солнечные панели на воде, а также создание системы накопления энергии акумуляторного типа:

    "Вчера между двумя организациями был подписан меморандум о намерениях по этому вопросу. Здесь агентство будет выступать в роли покупателя. Это напрямую будет способствовать декарбонизации как агентства, так и компании. Мы уже проводим технический обзор и настроены достаточно оптимистично. После завершения этого пилотного проекта мы сможем распространить его на другие объекты в Азербайджане, а также можем применить данный подход в Центральной Азии и соседних странах".

    SOCAR ВИЭ энергоэффективность энергетика ADSEA
    SOCAR enerji səmərəliyinin artırılması təcrübəsini region ölkələri ilə bölüşəcək

    Последние новости

    16:55
    Фото

    СЭБ: Участились случаи кибермошенничества под видом продажи билетов

    ИКТ
    16:52

    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

    Энергетика
    16:47

    Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы

    Армия
    16:35

    Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:29

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    16:28

    Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

    Внешняя политика
    16:25

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    16:24

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    Лента новостей