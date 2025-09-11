SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена делится собственным опытом в сфере повышения энергоэффективности со странами региона.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор SOCAR Green Эльмир Мусаев на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week.

Он отметил, что SOCAR Green является относительно новой компанией с портфелем проектов вв сфере возобновляемых источников энергии суммарной мощностью в 1,7 ГВт:

"Мы сотрудничаем с компаниями из стран Ближнего Востока, Китая и Европы, в том числе с ACWA Power. Наша деятельность охватывает проекты в области солнечной и ветровой энергетики, морской ветроэнергетики, улавливания углерода, водоэффективности, а также инициативы в сфере зеленого водорода, геотермальной энергии и повышения энергоэффективности.

Напомнив о подписанном накануне с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) соглашении о проекте повышения энергоэффективности, Мусаев подчеркнул, что его реализация сократит или полностью исключит чрезмерное потребление энергии, а также будет способствовать экономии воды, таким образом, исключит использование лишней воды не по назначению.

Он добавил, что SOCAR планирует реализовать пилотный гибридный проект с ADSEA, который будет включать в себя наземные ветровые электростанции, плавучие или стационарные солнечные панели на воде, а также создание системы накопления энергии акумуляторного типа:

"Вчера между двумя организациями был подписан меморандум о намерениях по этому вопросу. Здесь агентство будет выступать в роли покупателя. Это напрямую будет способствовать декарбонизации как агентства, так и компании. Мы уже проводим технический обзор и настроены достаточно оптимистично. После завершения этого пилотного проекта мы сможем распространить его на другие объекты в Азербайджане, а также можем применить данный подход в Центральной Азии и соседних странах".