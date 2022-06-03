О нас

SOCAR намерен обнулить выбросы попутного газа в этом году

SOCAR намерен обнулить выбросы попутного газа в этом году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует к концу этого года достичь нулевых показателей выбросов попутного газа при добыче.
Энергетика
3 июня 2022 г. 13:09
SOCAR намерен обнулить выбросы попутного газа в этом году

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует к концу этого года достичь нулевых показателей выбросов попутного газа при добыче.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде, выступая во второй день Бакинского энергетического форума.

По ее словам, в 2021 году этот показатель составил 2%.

Гусейнзаде также отметила, что SOCAR активно работает над декарбонизацией, энергоэффективностью, сбором попутных газов и другими экологическими вопросами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR seeks to achieve zero emissions of associated gas
Версия на азербайджанском языке SOCAR bu il səmt qazı emissiyası üzrə 0 göstəriciyə nail olmaq istəyir

Самое важное

Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi