SOCAR намерен обнулить выбросы попутного газа в этом году

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует к концу этого года достичь нулевых показателей выбросов попутного газа при добыче.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует к концу этого года достичь нулевых показателей выбросов попутного газа при добыче.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде, выступая во второй день Бакинского энергетического форума.

По ее словам, в 2021 году этот показатель составил 2%.

Гусейнзаде также отметила, что SOCAR активно работает над декарбонизацией, энергоэффективностью, сбором попутных газов и другими экологическими вопросами.