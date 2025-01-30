SOCAR начинает транзит нефти с казахстанского месторождения Кашаган

Ежегодный транзит казахстанской нефти с месторождения Кашаган по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составит 240 тыс. тонн.

Ежегодный транзит казахстанской нефти с месторождения Кашаган по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составит 240 тыс. тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"SOCAR начинает транзит нефти с казахстанского месторождения Кашаган по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Первая партия кашаганской нефти объемом около 6 тыс. тонн, погруженная на танкер в порту Актау 25 января, прибыла на Сангачальский терминал 27 января, откуда будет транспортирована в порт Джейхан по БТД. Это стало возможным после подписания 15 января 2025 года соглашения о транзите 240 тыс. тонн кашаганской нефти в год между SOCAR Midstream Operations LLC [дочерняя структура SOCAR] и KMG Trading, дочерней компанией КазМунайГаз", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, первую партию перевез танкер Taraz, оператором которого является казахстанская компания "КазМорТрансФлот" [дочерняя структура КМГ].

"Начало транспортировки кашаганской нефти по БТД является не только проявлением дружеских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, но и служит дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами", - отмечается в информации.

Следует отметить, что в ноябре 2022 года между SOCAR и КМГ было подписано соглашение о транзите 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз.

В феврале 2024 года стороны договорились о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

В марте 2024 года SOCAR и КМГ подписали соглашение о постепенном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана до 2,2 млн тонн в год.