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SOCAR: На установках НПЗ стартовали пусконаладочные работы 

SOCAR: На установках НПЗ стартовали пусконаладочные работы  Завершается текущий этап строительных и модернизационных работ на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
27 октября 2021 г. 15:00
SOCAR: На установках НПЗ стартовали пусконаладочные работы 

Завершается текущий этап строительных и модернизационных работ на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на некоторых установках стартовали пусконаладочные работы, начата очистка труб, которые планируется ввести в эксплуатацию. Эти операции выполняются под давлением при помощи сжатого воздуха, из-за чего порой в трубах возникает шум.

Указанные работы продлятся до середины 2022 года. С середины января до конца апреля 2022 года будет проводиться очитка некоторых линий с помощью водяного пара высокого давления, при этом на линиях будут установлены глушители для подавления шума. Однако их может оказаться недостаточно.

В этой связи в компании отмечают, что эти операции не представляют никакой опасности для людей, перемещающихся вблизи территории нефтеперерабатывающего завода, и не являются поводом для беспокойства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR: "Heydər Əliyev adına NEZ-də modernizasiya prosesində yaranan yüksək səslər təhlükə mənbəyi deyil"

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