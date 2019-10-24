​SOCAR: На НПЗ доставят 11 резервуаров для LPG

В рамках проекта модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR на завод доставят 11 резервуаров для хранения сжиженного газа LPG под высоким давлением (45 -50 бар).

Об этом сообщил Report замначальника управления по связям с общественностью и мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что вес резервуаров итальянско-румынского производства более 300 тонн, протяженность от 30 до 60 метров: "Пять из них уже в Азербайджане, один завтра будет доставлен на территорию завода".

По словам Ахмедова, модернизация завода позволит стране производить топливо, соответствующее стандарту качества Евро-5, и увеличить годовой объем производства: "Модернизация осуществляется без прерывания производственных процессов. Завод работает на полную мощность в течение всего года, одновременно проводится ремонт и строительство новых установок. Следует отметить, что некоторые работы в рамках проекта могут быть выполнены только во время остановки завода".

Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева SOCAR является единственным комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр. В настоящее время на НПЗ реализуются второй и третий этапы проекта реконструкции и модернизации. Проект предусматривает производство дизеля и бензина по стандарту Евро-5 в 2021-2022 годах. Также планируется завершить работы по увеличению производства до 7,5 млн тонн в 2024-2025 годах.