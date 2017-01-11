SOCAR: На магистральном газопроводе начаты ремонтные работы

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ На магистральном газопроводе, где произошел пожар, начаты ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

"Как сообщалось, 10 января в 20:45 на 1000-милиметровом магистральном газопроводе Сангачальские основные установки – Газимамед произошел пожар. В результате предпринятых мер пожал локализован и потушен, подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию, газоснабжение потребителей не ограничено. На газопроводе начаты ремонтно-восстановительные работы", - говорится в информации.