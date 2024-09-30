SOCAR на COP29 обнародует результаты работ по геотермальной энергетике

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) во время проведения COP29 обнародует результаты по геотермальным работам.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) во время проведения COP29 обнародует результаты работ по развитию геотермальной энергетики.

Как сообщает Report, об этом вице-президент SOCAR Афган Исаев сказал сегодня на панельной дискуссии в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он также отметил, что SOCAR работает совместно с компанией Lightsource BP, которая специализируется на зеленой энергетике, вместе с которой планируется строительство солнечной электростанции на 240 МВт.