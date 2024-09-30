О нас

SOCAR на COP29 обнародует результаты работ по геотермальной энергетике 

SOCAR на COP29 обнародует результаты работ по геотермальной энергетике  Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) во время проведения COP29 обнародует результаты по геотермальным работам.
Энергетика
30 сентября 2024 г. 18:01
SOCAR на COP29 обнародует результаты работ по геотермальной энергетике 

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) во время проведения COP29 обнародует результаты работ по развитию геотермальной энергетики.

Как сообщает Report, об этом вице-президент SOCAR Афган Исаев сказал сегодня на панельной дискуссии в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он также отметил, что SOCAR работает совместно с компанией Lightsource BP, которая специализируется на зеленой энергетике, вместе с которой планируется строительство солнечной электростанции на 240 МВт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SOCAR COP29-da geotermal enerjinin inkişafı üzrə işlərin nəticələrini açıqlayacaq

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды Тост
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды "Тост"
25 сентября 2024 г. 10:05
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi