SOCAR: На Бакинской энергетической неделе ожидается подписание важных документов

В рамках Бакинской энергетической недели ожидается подписание ряда важных документов по возобновляемой энергии и разведке в сфере нефтегазодобычи.

В рамках Бакинской энергетической недели ожидается подписание ряда важных документов по возобновляемой энергии и разведке в сфере нефтегазодобычи.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Орхан Гусейнов на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе.

По его словам, в рамках мероприятия на стенде SOCAR будут представлены проекты компании в области декарбонизации.

"Кроме того, будет предоставлена подробная информация о документах, подписанных SOCAR в направлении возобновляемой энергии, а также в рамках COP29. Также ожидается, что на Бакинской энергетической неделе будут подписаны несколько важных документов по возобновляемой энергии и разведке в сфере нефтегазодобычи", - сказал Гусейнов.