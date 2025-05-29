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SOCAR: На Бакинской энергетической неделе ожидается подписание важных документов

SOCAR: На Бакинской энергетической неделе ожидается подписание важных документов В рамках Бакинской энергетической недели ожидается подписание ряда важных документов по возобновляемой энергии и разведке в сфере нефтегазодобычи.
Энергетика
29 мая 2025 г. 11:42
SOCAR: На Бакинской энергетической неделе ожидается подписание важных документов

В рамках Бакинской энергетической недели ожидается подписание ряда важных документов по возобновляемой энергии и разведке в сфере нефтегазодобычи.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Орхан Гусейнов на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе.

По его словам, в рамках мероприятия на стенде SOCAR будут представлены проекты компании в области декарбонизации.

"Кроме того, будет предоставлена подробная информация о документах, подписанных SOCAR в направлении возобновляемой энергии, а также в рамках COP29. Также ожидается, что на Бакинской энергетической неделе будут подписаны несколько важных документов по возобновляемой энергии и разведке в сфере нефтегазодобычи", - сказал Гусейнов.

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Версия на английском языке SOCAR: Important documents expected to be signed at Baku Energy Week
Версия на азербайджанском языке SOCAR: Bakı Enerji Həftəsində vacib sənədlərin imzalanması gözlənilir

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