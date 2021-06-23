SOCAR может поставлять дизтопливо для "Украинских железных дорог"

“Украинские железные дороги” ("Укрзализныця") намерены закупить 200 тыс. тонн дизельного топлива.
Как сообщает Report со ссылкой на украинскую прессу, госпредприятие уже объявило тендер на поставку этой продукции.
В тендере на поставку дизельного топлива на 2021 год также участвовала SOCAR Energy Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Кроме того, заявки на участие в тендере подали компании OKKO, Торум, Газтрим, Alliance Energo Trade, Oil Trade 2008, "Ливайн Торг" и Martin Trade.