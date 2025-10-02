SOCAR Midstream Gas Operations приняла участие в церемонии вручения "Премии качества IPLOCA"

SOCAR Midstream Gas Operations (SOCAR MGO), дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана и ассоциированный член Международной ассоциации подрядчиков трубопроводов и морских работ (IPLOCA), была представлена на церемонии вручения "Премии качества IPLOCA".

Как сообщили Report в SOCAR, мероприятие было организовано в рамках 57-й Ежегодной конвенции IPLOCA в турецком Измире.

Исполнительный директор SOCAR MGO Полад Рустамов, присутствовавший на церемонии, вручил "Премию качества IPLOCA" лауреату.

Отметим, что с 2024 года компании SOCAR MGO предоставлена возможность выступать спонсором при вручении этой престижной премии. "Премия качества IPLOCA" присуждается за образцовые достижения в области повышения качества при проектировании, выборе материалов и процессах реализации проектов в трубопроводной индустрии.

В этом году победителем "Премии качества IPLOCA" стала компания "Consolidated Contractors Company" (CCC). Другие номинанты, компании Bonatti и SICIM, были отмечены статусом Runners-up.

IPLOCA, являясь международной некоммерческой организацией, объединяет ведущие мировые подрядные компании onshore и offshore, а также основных субподрядчиков, способствуя обмену опытом, продвижению инноваций, а также поддержке высочайших стандартов в области здоровья, безопасности, окружающей среды и качества.

SOCAR Midstream Gas Operations гордится своим вкладом в развитие сотрудничества и инноваций в международном нефтегазовом секторе. Спонсорство "Премии качества" еще раз демонстрирует приверженность SOCAR продвижению стандартов качества и передовых практик в трубопроводной отрасли.