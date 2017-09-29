SOCAR Methanol выбирает страховщика

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ SOCAR Methanol, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), объявила тендер на закупку услуг страхования имущества от рисков.

Как сообщает Report, заявки на участие (подписанные и проштампованные) принимаются не позднее 6 октября 2017 года.

Открытие конвертов состоится 9 октября 2017 года в 11:00 на метаноловом заводе в Гарадагском районе Баку. Контактное лицо – начальник отдела снабжения завода Джавид Сафарбейли: (тел.: (012) 404 41 57 (внутренний 444), (050) 251 52 53, c.seferbeyli@socarmethanol.az).