SOCAR Methanol и Институт нефтехимических процессов подписали меморандум о взаимопонимании

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ SOCAR Methanol, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и Институт нефтехимических процессов им. Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщили Report в SOCAR Methanol.

Документ подписали гендиректор компании Эльнур Мустафаев и директор института Вагиф Аббасов.

Меморандум предусматривает укрепление и усовершенствование сотрудничества между двумя структурами в научно-практической и производственной сферах. Сюда входит определение новых возможностей в области применения метанола, а также научно-техническое сотрудничество по усовершенствованию производства метанола.