Наверх

SOCAR: Массового сокращения работников не ожидается

SOCAR: Массового сокращения работников не ожидается

В результате временного ограничения добычи большинство освобожденных от работы сотрудников SOCAR будут привлечены к работам по консервации скважин и техническому обслуживанию оборудования.

Об это сообщает Report со ссылкой на информацию SOCAR.

Отмечается, что в настоящее время не ожидается массового сокращения работников в связи с прекращением эксплуатации некоторых месторождений.

"Освобожденные от работы сотрудники будут включены в Базу резервных кадров (KEB), будут приняты меры в рамках предоставленных трудовым законодательством возможностей для их сохранения в списке предприятий и организаций SOCAR. В компании также будет приостановлен прием на работу кадров извне на вакансии, кандидаты на которые имеются в списках KEB, то есть рабочие места будут формироваться за счет резервных кадров, в то же время предусмотрена переквалификация работников в центрах подготовки кадров", - говорится в сообщении.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!