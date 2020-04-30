SOCAR: Массового сокращения работников не ожидается

В результате временного ограничения добычи большинство освобожденных от работы сотрудников SOCAR будут привлечены к работам по консервации скважин и техническому обслуживанию оборудования.

Об это сообщает Report со ссылкой на информацию SOCAR.

Отмечается, что в настоящее время не ожидается массового сокращения работников в связи с прекращением эксплуатации некоторых месторождений.

"Освобожденные от работы сотрудники будут включены в Базу резервных кадров (KEB), будут приняты меры в рамках предоставленных трудовым законодательством возможностей для их сохранения в списке предприятий и организаций SOCAR. В компании также будет приостановлен прием на работу кадров извне на вакансии, кандидаты на которые имеются в списках KEB, то есть рабочие места будут формироваться за счет резервных кадров, в то же время предусмотрена переквалификация работников в центрах подготовки кадров", - говорится в сообщении.