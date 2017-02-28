SOCAR Marine впервые осуществил поставки очищенного от серы LNG

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ SOCAR Marine, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществила первую заправку сжиженным природным газом (LNG) с нулевым содержанием серы недавно построенного грузового судна типа Ро-Ро на территории Tuzla Sedef Tersanesi.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компания нацелена на продажи продукта LNG в качестве судового топлива.
SOCAR Marine планирует развить турецкий рынок бункерного топлива и достичь мирового уровня в этом сегменте.
Günel AbbasovaАвтор новости
Поделиться в Facebook